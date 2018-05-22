Сборная Испании продлила контракт с Лопетеги

Тренер Лопетеги продлил контракт со сборной Испании по футболу до 2020 года

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги продлил контракт с Королевской испанской футбольной федерацией до 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лопетеги возглавил национальную команду в 2016 году после ухода Висенте Дель Боске. Испанцы на чемпионате Европы вышли в плей-офф, однако в 1/8 финала команда уступила сборной Италии со счетом 0:2 и завершила выступление на турнире.

"Мы работали усердно эти два года и продолжим дальше в таком же темпе", — сказал 51-летний специалист на пресс— конференции.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подчеркнул, что решение было взаимным. "Есть взаимное доверие между федерацией и тренером. Совет директоров федерации очень рад возможности закрыть сделку", — сказал Рубиалес.

Сборная Испании выступит в группе В на чемпионате мира по футболу в России. На групповом этапе испанцы сыграют с командами Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.