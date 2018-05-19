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«Ювентус» победил в последнем матче Буффона за клуб
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«Ювентус» победил в последнем матче Буффона за клуб 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Туринский "Ювентус" одержал победу в матче 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:1), сообщает "Советский спорт".
В составе победителей голы на свой счет записали защитник Даниэле Ругани и хавбек Миралем Пьянич. Единственный мяч гостей забил нападающий Алессио Черчи. В концовке встречи Штефан Лихтштайнер имел возможность увеличить преимущество туринцев, но не реализовал пенальти.
"Ювентус" в текущем сезоне стал чемпионом Италии, а "Верона" вылетела из высшего дивизиона.
Эта встреча стала последней за клуб вратаря "бьянконери" Джанлуджи Буффона, который объявил об уходе из команды.
Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур"Ювентус" (Турин) — "Верона" (Верона) — 2:1Голы: 1:0 — Ругани, 49; 2:0 — Пьянич, 52; 2:1 — Черчи, 76. Незабитые пенальти: Лихтштайнер, 85.
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