«Ювентус» победил в последнем матче Буффона за клуб

Туринский "Ювентус" одержал победу в матче 38-го тура чемпионата Италии против "Вероны" (2:1), сообщает "Советский спорт"

"Ювентус" в текущем сезоне стал чемпионом Италии, а "Верона" вылетела из высшего дивизиона.

Эта встреча стала последней за клуб вратаря "бьянконери" Джанлуджи Буффона, который объявил об уходе из команды.

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур"Ювентус" (Турин) — "Верона" (Верона) — 2:1Голы: 1:0 — Ругани, 49; 2:0 — Пьянич, 52; 2:1 — Черчи, 76. Незабитые пенальти: Лихтштайнер, 85.