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Парк футбола открылся в центре Санкт-Петербурга
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Парк футбола открылся в центре Санкт-Петербурга 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович открыл Парк футбола на Пионерской площади в центре Санкт-Петербурга. Об этом передает корреспондент ТАСС.
"Уважаемые гости, добро пожаловать Петербург — девятый по счету город, где открылся Парк футбола. Следующий город — Калининград", — сказал Дворкович.
В церемонии открытия интерактивной площадки под названием "Парк футбола", где в субботу собралось около ста горожан и гостей города с детьми, также приняли участие бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев и народный артист России Василий Герелло. Кроме того, в ближайшее время парк посетит бывший нападающий сборной Аргентины, участник чемпионатов мира 1998, 2002 и 2006 годов Эрнан Креспо, который, по словам представителей оргкомитета, приезжает в Северную столицу неслучайно — 26 июня в матче группы D здесь сборная Аргентины сыграет с нигерийцами.
Дворкович оценил работу аттракционов, в числе которых не только площадка для игры в обычный футбол, но и текбол, а также "быстропас". Больше всего посетителей собралось у аттракциона под названием "Робокипер" — желающие пытались забить роботу магнитный мяч.
Официальный талисман чемпионата мира волк Забивака тоже присутствовал на церемонии открытия, дал "пять" Дворковичу, танцевал с гостями, фотографировался с детьми. Парк футбола будет работать до 20:00 мск, а также 20 мая с полудня до восьми вечера.

Парк футбола в других городах

Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самара, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород уже приняли у себя Парк футбола. Сочи посетил бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш, Ростов-на-Дону — экс-форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен, в Волгоград приезжал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл. В Саранске гостил экс— голкипер сборной Дании Петер Шмейхель, в Самаре — бывший защитник сборной Колумбии Иван Кордоба, в Екатеринбурге — чемпион мира — 1998 в составе сборной Франции Марсель Десайи. Гостем парка в Казани был бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, в Нижнем Новгороде — экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса.
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