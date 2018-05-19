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Манчини вернул скандального нападающего в сборную Италии
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Манчини вернул скандального нападающего в сборную Италии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый главный тренер национальной сборной Италии по футболу Роберто Манчини объявил состав команды на ближайшие матчи, сообщает Федерация футбола Италии.
Отмечается, что наставник вернул в команду скандально известного форварда Марио Балотеллии и экс-защитника "Зенита" Доменико Кришито. Оба футболиста не играли за сборную с 2014 года.
Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:
Вратарь: Доннарумма, Перин, Сиригу;Защитники: Бонуччи, Романьоли, Кальдара, Кришито, Д'Амброзио, Де Шильо, Ругани, Эмерсон, Дзаппакоста;Полузащитники: Базелли, Бонавентура, Кристанте, Флоренци, Пеллегрини, Жоржиньо, Мандрагора, Маркизио;Нападающие: Балотелли, Белотти, Беррарди, Политано, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Верди, Дзадза.
Ранее сообщалось, что Манчини намерен выиграть чемпионаты мира и Европы со сборной Италии.
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