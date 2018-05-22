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Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу
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Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу сборной России по футболу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Футболисты сборной России Алан Дзагоев и Артем Дзюба в ближайшее время вернутся в общую группу, сообщает "Советский спорт".
"36,6! Вот цифры, которые все эти дни с нетерпением ждали врачи и тренеры сборной, журналисты и болельщики, а также сам Дзюба! Полузащитник Алан Дзагоев сегодня также будет тренироваться в общей группе!", — пишет твиттер национальной команды.
Ранее врач сборной России по футболу рассказал о состоянии здоровья Дзюбы.
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