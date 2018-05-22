Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу

36,6

Вот цифры, которые все эти дни с нетерпением ждали врачи и тренеры @TeamRussia, журналисты и болельщики, а также сам Дзюба!

Сегодня он тренируется в общей группе! pic.twitter.com/A8JBqRKmCF— Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.