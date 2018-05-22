Дзюба и Дзагоев вернулись в общую группу

Футболисты сборной России Алан Дзагоев и Артем Дзюба в ближайшее время вернутся в общую группу, сообщает "Советский спорт".
"36,6! Вот цифры, которые все эти дни с нетерпением ждали врачи и тренеры сборной, журналисты и болельщики, а также сам Дзюба! Полузащитник Алан Дзагоев сегодня также будет тренироваться в общей группе!", — пишет твиттер национальной команды.
Ранее врач сборной России по футболу рассказал о состоянии здоровья Дзюбы.
36,6
Вот цифры, которые все эти дни с нетерпением ждали врачи и тренеры @TeamRussia, журналисты и болельщики, а также сам Дзюба!
Сегодня он тренируется в общей группе! pic.twitter.com/A8JBqRKmCF— Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.