Давид Юрченко вошел в шорт-лист «Спартака»

При этом агент вратаря Алексей Скородед пока не готов комментировать будущее своего клиента и в разговоре со "Спорт-экспресс" сообщил, что на данный момент ясности по этому вопросу нет.