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Юрченко вошел в шорт-лист «Спартака»
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Давид Юрченко вошел в шорт-лист «Спартака» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Спартак" продолжает искать варианты с приобретением нового вратаря. Очередным кандидатом называется Давид Юрченко, у которого 31 мая истекает контракт с клубом "Тосно" из Ленинградской области.
При этом агент вратаря Алексей Скородед пока не готов комментировать будущее своего клиента и в разговоре со "Спорт-экспресс" сообщил, что на данный момент ясности по этому вопросу нет.
Напомним, ранее "Спартак" из-за травмы потерял вратаря Александра Селихова. У того был диагностирован разрыв ахилла.
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