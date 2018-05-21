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Смолов рассказал о проблемах со здоровьем
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Смолов страдает тяжелой формой аллергии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов рассказал, что испытывает проблемы со здоровьем, вызванными аллергией, передает "СЭ".
"Аллергия на различные виды растений, производственную пыль, секрет желез кошек, собак. Из еды категорически противопоказан грецкий орех. Самые большие мучения начинаются в августе, когда цветет амброзия. Это вообще катастрофа! По утрам особенно. Домашние животные для меня не табу. Специально завел кошку редкой породы — сервала. Окрасом напоминает гепарда. Вот с ней уживался. Аллергия присутствовала, но не в таких масштабах", — заявил он.
Также форвард рассказал о том, как справляется с трудностями.
"Спасают противоаллергические порошки, которые врач привозит из Германии. Антигистаминные таблетки. Плюс на базе "Краснодара" есть солевая сауна. Если сидеть ежедневно по 30 минут — тоже помогает", — заключил Смолов.
Ранее сообщалось, что аллергия заставила завершить карьеру многократного обладателя Кубка Стэнли.
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