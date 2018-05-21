Без визы: почему Абрамович не увидел триумф «Челси»

У российского бизнесмена, владельца лондонского «Челси» Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора. «Газета.Ru» рассказывает об инциденте, из-за которого Абрамович не попал на стадион, когда его клуб побеждал в финале Кубка Англии.

Российский предприниматель Роман Абрамович, являющийся владельцем английского футбольного клуба «Челси», остался без британской визы инвестора. По информации издания The Bell, его предыдущая виза истекла более трех недель назад.

На данный момент представители британского правительства внимательно рассматривают документы Абрамовича и принимают решение о продлении разрешения на работу россиянина в Великобритании.

На просьбу дать комментарий относительно произошедшей ситуации в департаменте, ответственного за иммиграционный контроль, безопасность и порядок, ответили отказом. Представитель компании, которая управляет инвестициями Абрамовича, также не смог внести ясность об инциденте.

«Это его личное дело. Мы это не комментируем», — цитирует представителя российского бизнесмена ТАСС.

Источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА «Новости» , что Великобритания не отказывала Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления.

«Старая виза истекла, он подал документы на продление. Но сроки рассмотрения сейчас дольше, чем обычно», — сказал собеседник агентства.

В последний раз Абрамович находился в Лондоне 1 апреля, куда он прибыл на своем личном самолете Boeing 767. Об этом свидетельствуют данные базы ADS-B Exchange, где показана информация о перелетах самолетов по всему миру.

За несколько недель до этого глава МИД Великобритании Борис Джонсон пригрозил арестовать активы российских олигархов, в число которых входил и Абрамович.

«Люди хотели бы видеть, чтобы по отношению к некоторым очень богатым лицам, непосредственно связанным с Владимиром Путиным, со стороны правоохранительных органов, полиции были применены запросы о состоянии имущества, чтобы они были привлечены к ответственности за их очевидную коррупционную деятельность», — сказал Джонсон 15 марта, комментируя ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Отмечается, что Абрамович, по информации The Sun, получил вид на жительство на острове Джерси, который является одним из самых крупных среди Нормандских островов. Остров Джерси не входит в состав Великобритании, однако законодательно остается под ее защитой.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила серьезно повлиять на деятельность российских бизнесменов в стране, пообещав «заморозить российские государственные активы при малейшем подозрении, что они могут угрожать безопасности граждан Великобритании или их собственности».

В январе 2018 года британские власти получили право на доступ к информации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. В случае, если российские бизнесмены не станут раскрывать происхождение капитала, на их имущество может быть наложен арест.

Кроме того, в конце марта правительство Британии начало перепроверку документов 700 российских бизнесменов в связи с тем, что виза инвестора является простейшим способом получить вид на жительство в Великобритании: инвестиционная виза выдается на 3 года 4 месяца, после чего бизнесмен имеет право на ее продление, а через 5 лет — может рассчитывать на жилье в стране.

Оказался ли Абрамович в «списке 700» — неизвестно.

По данным Forbes, состояние Абрамовича в 2018 году оценивается в $11,6 млрд 51-летний российский инвестор в 2003 году за £140 млн приобрел лондонский «Челси», которым владеет в настоящее время.

В эпоху Абрамовича «синие» достигли наивысших достижений в истории клуба.

За этот период лондонцы пять раз становились чемпионами Англии, завоевали четыре Кубка Англии, три Кубка футбольной лиги и два Суперкубка Англии. На международной арене «Челси» в 2012 году выиграл Лигу чемпионов, а через год — Лигу Европы.

Примечательно, что из-за отсутствия британской визы Абрамович был вынужден пропустить победу своего клуба в финале Кубка Англии, который состоялся 19 мая.