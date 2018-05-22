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Ахмат" получил главного тренера
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Ледяхов назначен главным тренером футбольного клуба «Ахмат» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Главном тренером грозненского футбольного клуба "Ахмат" назначен Игорь Ледяхов, сообщил ТАСС президент клуба Магомед Даудов.
"Своим трудом, профессионализмом, любовью к коллективу и результатом Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича (тренеру исполнилось 50 лет — прим. ТАСС), хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды "Ахмат". В ближайшие дни мы подпишем с Игорем Анатольевичем долгосрочный контракт", — сообщил Даудов.
Ранее Ледяхов исполнял обязанности главного тренера грозненского клуба. "В тех матчах, в которых Игорь Ледяхов руководил командой и исполнял обязанности главного тренера, "Ахмат" добивался положительного результата", — добавил президент клуба.
"Ахмат" в сезоне-2017/18 занял девятое место в чемпионате России.
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