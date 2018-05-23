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«Спартак» готовит предложение по бразильскому полузащитнику
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«Спартак» готовит предложение по бразильскому полузащитнику 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" намерен приобрести полузащитника бразильского "Интернасьонала" Родриго Доурадо, сообщает "Советский спорт".
По информации Rádio Hincha, представители красно-белых побывали на матче 6-го тура чемпионата Бразилии "Интернасьонал" — "Шапекоэнсе" (3:0), по итогам которого остались довольны действиями 23-летнего Доурадо.
Отмечается, что московский клуб готовит предложение по трансферу бразильца и намерен вступить в переговоры уже в ближайшие дни.
В текущем сезоне игрок провел шесть матчей в чемпионате Бразилии и результативными действиями не отметился.
Ранее нападающий Квинси Промес заявил о готовности покинуть "Спартак".
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