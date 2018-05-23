«Спартак» готовит предложение по бразильскому полузащитнику

По информации Rádio Hincha, представители красно-белых побывали на матче 6-го тура чемпионата Бразилии "Интернасьонал" — "Шапекоэнсе" (3:0), по итогам которого остались довольны действиями 23-летнего Доурадо.

Отмечается, что московский клуб готовит предложение по трансферу бразильца и намерен вступить в переговоры уже в ближайшие дни.

В текущем сезоне игрок провел шесть матчей в чемпионате Бразилии и результативными действиями не отметился.

Ранее нападающий Квинси Промес заявил о готовности покинуть "Спартак".