Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018

По мнению специалиста, у россиян имеются большие проблемы в обороне и атаке, поэтому они, скорее всего, не попадут в 1/8 финала мирового первенства. Тренер заявил, что «защита у команды очень возрастная, при этом молодые игроки в линию обороны не были своевременно найдены».

«Буду счастлив, если наша сборная выйдет из группы. Но думаю, что команды не будет в 1/8 финала, так как она довольно слаба», — сказал Юрий Семин в интервью перуанскому изданию Libero.

Тренер «Локомотива» назвал полузащиту сборной России «многообещающей», отметил игру братьев Миранчуков и Александра Головина , при этом заметив, что «это все на перспективу».

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, игры первенства пройдут в 11 городах России.