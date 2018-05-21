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Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
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Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018 

Рамблер 3 часа назад
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира.
По мнению специалиста, у россиян имеются большие проблемы в обороне и атаке, поэтому они, скорее всего, не попадут в 1/8 финала мирового первенства. Тренер заявил, что «защита у команды очень возрастная, при этом молодые игроки в линию обороны не были своевременно найдены».
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«Буду счастлив, если наша сборная выйдет из группы. Но думаю, что команды не будет в 1/8 финала, так как она довольно слаба», — сказал Юрий Семин в интервью перуанскому изданию Libero.
Тренер «Локомотива» назвал полузащиту сборной России «многообещающей», отметил игру братьев Миранчуков и Александра Головина, при этом заметив, что «это все на перспективу».
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня, игры первенства пройдут в 11 городах России.
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