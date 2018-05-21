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Врач сборной России похвалил Игнашевича
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Врач сборной России похвалил Игнашевича 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Врач национальной сборной России по футболу Эдуард Безуглов выразил слова похвалы защитнику Сергею Игнашевичу за его физическую форму, передает ТАСС.
"Про Сергея Игнашевича уже столько сказано, что добавить нечего. Мы рады, что, скажем так, ветеран российского футбола с нами, он находится в отличной форме, занимается наравне со всеми. О его влиянии на микроклимат говорить надо не мне, но пока я вижу только позитивные моменты от его пребывания", — заявил он.
38-летний Игнашевич согласился вернуться в сборную, чтобы выступить на предстоящем чемпионате мира — 2018.
5 июня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена".
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба вновь отсутствует на тренировке сборной России.
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