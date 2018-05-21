Врач сборной России похвалил Игнашевича

"Про Сергея Игнашевича уже столько сказано, что добавить нечего. Мы рады, что, скажем так, ветеран российского футбола с нами, он находится в отличной форме, занимается наравне со всеми. О его влиянии на микроклимат говорить надо не мне, но пока я вижу только позитивные моменты от его пребывания", — заявил он.

38-летний Игнашевич согласился вернуться в сборную, чтобы выступить на предстоящем чемпионате мира — 2018.

5 июня сборная России сыграет товарищеский матч с командой Турции на стадионе "ВЭБ-Арена".