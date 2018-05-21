Роухани: сборной Ирана по футболу по силам успешно выступить на ЧМ-2018

ТАСС , 21 мая. Футболистам сборной Ирана вполне по силам успешно выступить на чемпионате мира 2018 года. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани , чьи слова приводит агентство Тасним.

"Учитывая ваши тренировки, усилия и моральный дух, победу и успех нельзя рассматривать, как нечто недостижимое", — сказал Роухани на встрече с национальной сборной Ирана.

"Победа — это не означает лишь одолеть одну команду или забить несколько мячей, — считает президент. — Настоящей победой может быть не обязательно результат, но и хорошая игра, и успех у зрителей".

Роухани также отметил особую роль, которую играет футбол по сравнению с другими видами спорта. «Когда вы начинали свою футбольную карьеру, вы знали, какая большая ответственность ложится на вас и насколько важен ваш успех для поднятия морального духа людей», — отметил он.

В расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 вошли два игрока, выступающие в России. Ими стали нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун, который считается лидером иранской команды, и полузащитник пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск). Базой иранской команды на время турнира станет подмосковная Баковка, которую обычно использует столичный клуб «Локомотив».