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Роухани: сборной Ирана по футболу по силам успешно выступить на ЧМ-2018
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Роухани: сборной Ирана по футболу по силам успешно выступить на ЧМ-2018 

ТАСС 21 мая 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 21 мая. Футболистам сборной Ирана вполне по силам успешно выступить на чемпионате мира 2018 года. Об этом заявил президент страны Хасан Роухани, чьи слова приводит агентство Тасним.
"Учитывая ваши тренировки, усилия и моральный дух, победу и успех нельзя рассматривать, как нечто недостижимое", — сказал Роухани на встрече с национальной сборной Ирана.
"Победа — это не означает лишь одолеть одну команду или забить несколько мячей, — считает президент. — Настоящей победой может быть не обязательно результат, но и хорошая игра, и успех у зрителей".
Роухани также отметил особую роль, которую играет футбол по сравнению с другими видами спорта. «Когда вы начинали свою футбольную карьеру, вы знали, какая большая ответственность ложится на вас и насколько важен ваш успех для поднятия морального духа людей», — отметил он.
В расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 вошли два игрока, выступающие в России. Ими стали нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун, который считается лидером иранской команды, и полузащитник пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Саранск). Базой иранской команды на время турнира станет подмосковная Баковка, которую обычно использует столичный клуб «Локомотив».
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