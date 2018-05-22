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Смолов пожаловался на Лопыреву
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Смолов пожаловался на Лопыреву 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Футболист «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал в интервью YouTube-каналу «Foot'больные люди», как на его жизнь повлияли отношения с моделью Викторией Лопыревой.
Смолов признал, что роман с Лопыревой добавил ему «статуса» и «светскости».
«Глупо отрицать [это], на тот момент я в футболе ничего не выиграл, но рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности», — сказал спортсмен.
Он добавил, что при этом популярность ему не нравилась.
«Осознавал ли я, что это мешает мне играть в футбол? Да», — пояснил он.
Смолов и Лопырева расстались в мае 2015 года. На своей странице в Instagram Лопырева написала, что приняла это решение еще за полгода до этого, но Смолов убедил ее, что «повзрослел и готов серьезнее относиться к семье и профессии».
Лопырева отметила, что пока футболиста «больше интересуют социальные сети и красивые машины».
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