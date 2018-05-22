Смолов пожаловался на Лопыреву

Футболист «Краснодара» и сборной России Федор Смолов рассказал в интервью YouTube-каналу «Foot'больные люди», как на его жизнь повлияли отношения с моделью Викторией Лопыревой

Смолов признал, что роман с Лопыревой добавил ему «статуса» и «светскости».

«Глупо отрицать [это], на тот момент я в футболе ничего не выиграл, но рядом со мной была Виктория, которая очень популярна в плане медийности», — сказал спортсмен.

Он добавил, что при этом популярность ему не нравилась.

«Осознавал ли я, что это мешает мне играть в футбол? Да», — пояснил он.

Смолов и Лопырева расстались в мае 2015 года. На своей странице в Instagram Лопырева написала, что приняла это решение еще за полгода до этого, но Смолов убедил ее, что «повзрослел и готов серьезнее относиться к семье и профессии».

Лопырева отметила, что пока футболиста «больше интересуют социальные сети и красивые машины».