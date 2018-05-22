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Аргентинский нападающий «Шахтера» близок к переходу в ЦСКА
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Аргентинский нападающий «Шахтера» близок к переходу в ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Шахтера»
Аргентинский нападающий донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра покинет украинский клуб в ближайшее время. Игрок может перебраться в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), сообщает Record.
Контракт Феррейры с «Шахтером» заканчивается уже этим летом. Футболист близок к подписанию соглашения с московским ЦСКА.
Также форвард входил в сферу интересов лиссабонской «Бенфики», но предложение клуба из Португалии было менее выгодным в финансовом плане.
В прошедшем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ) 27-летний Феррейра стал лучшим бомбардиром чемпионата, поразив ворота соперника 21 раз в 30 проведенных встречах.
Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявлял другой клуб РФПЛ — московский "Спартак".
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