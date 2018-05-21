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Абрамовичу предрекли уход из руководства «Челси»
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Абрамовичу предрекли уход из руководства «Челси» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский бизнесмен Роман Абрамович может отойти от управления английским футбольным клубом «Челси», делегировав свои полномочия подчиненным, пишут британские СМИ.
Помощник Абрамовича Марина Грановская становится все влиятельнее на «Стэмфорд Бридж», пишет автор The Guardian Доминик Файфилд. По его утверждению, бывший сотрудник «Сибнефти» проводит переговоры о трансферах и контрактах игроков. Грановской передали обязанности технического директора «Челси» после ухода Майкла Эменало в ноябре 2017 года. Ранее Грановская была представителем Абрамовича и являлась членом совета директоров, прежде чем официально вступить в состав правления «Челси» летом 2013 года.
Файфилд отмечает, что компания Fordstam Limited, которой принадлежит лондонский клуб, сейчас имеет задолженность около 1,1 млрд фунтов стерлингов. Это долг за беспроцентный кредит от Абрамовича, который в теории подлежит погашению через 18 месяцев. В статье говорится, что в марте в Fordstam официально заявили, что компания меняет местожительство владельца на Россию.
В пользу возможного ухода Абрамовича из «Челси» Файфилд приводит тот факт, что россиянин стал вкладывать в клуб гораздо меньше денег, чем раньше. При этом журналист отмечает, что бизнесмен по-прежнему намерен перестроить стадион «Стэмфорд Бридж», получив разрешение на реконструкцию в январе 2017 года. Согласно проекту, реализация которого потребует 1 млрд фунтов стерлингов, вместимость арены увеличат до 60 тыс. человек. По мнению журналиста, Абрамович изучал возможность привлечения внешних инвестиций для проекта реконструкции.
Автор также подчеркнул, что с момента покупки Челси в 2003 году Абрамович вложил в клуб около 1 млрд фунтов стерлингов.
В понедельник выяснилась причина задержки с выдачей Абрамовичу новой британской визы.
Ранее СМИ сообщили, что несколько недель назад у российского миллиардера Романа Абрамовича истекла британская виза инвестора, новую ему не выдали. В окружении бизнесмена сообщили, что Абрамовичу не отказывали в выдаче инвестиционной визы, проблема в затянувшейся процедуре продления.
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