Джонсон обратился к британцам в связи с ЧМ в России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал собравшихся посетить РФ во время чемпионата мира по футболу британцев соблюдать российские законы.

«У вас должна быть надлежащая медицинская страховка, все необходимые номера экстренных служб и информация о самом важном — FAN ID. Мы также призываем фанатов быть хорошими гостями России и соблюдать все местные законы и правила», — говорится в заявлении Джонсона.

Он отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге есть британские консульства, а в других городах, где пройдут матчи, будут работать мобильные группы представителей МИД Великобритании.

По данным Бориса Джонсона, в Россию на ЧМ-2018 приедут до 10 тысяч жителей Соединенного Королевства.

Ранее британские СМИ сообщали, что несколько радикально настроенных фанатских группировок намереваются объединить силы и «задать жару» российским болельщикам.