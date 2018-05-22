Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович был удален с поля за удар соперника ладонью по затылку во время матча Главной лиги футбола (MLS). Видеозапись опубликована в Instagram чемпионата.