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Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля
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Ибрагимович дал подзатыльник сопернику и был изгнан с поля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: lenta.ru
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович был удален с поля за удар соперника ладонью по затылку во время матча Главной лиги футбола (MLS). Видеозапись опубликована в Instagram чемпионата.
Форвард в первом тайме ударил защитника «Монреаль Импэкт» Майкла Петрассо, который, пятясь назад, наступил ему на ногу. На 41-й минуте швед получил красную карточку после просмотра арбитром видеоповтора. Несмотря на это, «Гэлэкси» во втором тайме сумели забить победный мяч. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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