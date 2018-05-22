«Вольфсбург» обыграл «Хольштайн»

"Вольфсбург" одержал победу над "Хольштайном" в ответном переходном матче за право выступать в Бундеслиге и сохранил прописку в высшем дивизионе чемпионата Германии, сообщает ТАСС

Встреча, прошедшая на арене "Хольштайн-Штадион" в Киле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч забил Робин Кнохе

Первый матч также завершился победой "Вольфсбурга" — 3:1.

Ранее сообщалось, что пермский "Амкар" обыграл "Тамбов" в ответном стыковом матче за право участвовать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Футбол. Чемпионат Германии. Переходные матчи. 1-й матч"Хольштайн" (Киль) — "Вольфсбург" (Вольфсбург) — 0:1Голы: 0:1 — Кнохе, 75