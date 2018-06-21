Эмре Джан перебрался из «Ливерпуля» в «Ювентус»

Немецкий полузащитник Эмре Джан подписал долгосрочный контракт с туринским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее футболист на протяжении четырех лет выступал за английский "Ливерпуль". Однако по окончании прошедшего сезоне мерсисайдцы не стали предлагать Джану новый контракт, и он стал свободным агентом. Соглашение с "Ювентусом" рассчитано на четыре года.

В составе сборной Германии Джан в 2017 году стал победителем Кубка конфедераций. Однако на чемпионат мира футболиста не взяли.