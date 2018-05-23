Роналду рассказал о своем будущем

"Я говорил, что завершу карьеру в 41 год? Мой биологический возраст сейчас 23 года. Я в порядке, счастлив, мне не на что жаловаться. "Реал" играет в финале Лиги чемпионов, болельщики поддерживают меня. Я в порядке, но есть вещи, которые не зависят от меня", — приводит слова форварда El Chiringuito de Jugones.

В текущем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 43 матча, в которых забил 44 мяча и сделал восемь голевых передач.

33-летний Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе "королевского клуба" он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Контракт португальца со "сливочными" истекает в 2021 году.

Ранее Роналду резко высказался о возможном переходе Неймара в "Реал".