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Роналду рассказал о своем будущем
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Роналду рассказал о своем будущем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду поделился мнением о своей дальнейшей карьере, передает "Советский спорт".
"Я говорил, что завершу карьеру в 41 год? Мой биологический возраст сейчас 23 года. Я в порядке, счастлив, мне не на что жаловаться. "Реал" играет в финале Лиги чемпионов, болельщики поддерживают меня. Я в порядке, но есть вещи, которые не зависят от меня", — приводит слова форварда El Chiringuito de Jugones.
В текущем сезоне пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел 43 матча, в которых забил 44 мяча и сделал восемь голевых передач.
33-летний Роналду выступает за "Реал" с 2009 года. В составе "королевского клуба" он трижды выигрывал Лигу чемпионов. Контракт португальца со "сливочными" истекает в 2021 году.
Ранее Роналду резко высказался о возможном переходе Неймара в "Реал".
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