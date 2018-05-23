Сарри официально покинул «Наполи» 

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил отставку главного тренера команды Маурицио Сарри.
"Я хочу поблагодарить Маурицио Сарри за его неоценимую преданность «Наполи», что позволило подарить городу и всем болельщикам команды эмоции и очарование.
Он создал игровой стиль, которым восхищались все и везде. Браво, Маурицио!", — написал Де Лаурентис в своем твиттере/
Ранее сообщалось, что преемником Сарри в Неаполе станет Карло Анчелотти.
Маурицио Сарри — один из кандидатов на пост главного тренера "Зенита".