Газзаев рассказал о «грязной пропаганде» Запада

Валерий Газзаев. «Мировая война», которую британские футбольные фанаты объявили российским, является «грязной пропагандой». Об этом RT заявил депутат Госдумы

По словам бывшего тренера ЦСКА и сборной России, западные средства массовой информации не впервые занимаются подобными «вбросами», использовав в этом качестве даже отравление в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля

«Это для того, чтобы повлиять на общественное мнение», — уверен он.

Газзаев посоветовал не обращать внимание на «грязную пропаганду», «спокойно» готовиться к мундиалю и положиться на службу безопасности, которая работает «четко».

«В России нет слабонервных людей», — также отметил он.