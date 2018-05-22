Газзаев рассказал о «грязной пропаганде» Запада 

«Мировая война», которую британские футбольные фанаты объявили российским, является «грязной пропагандой». Об этом RT заявил депутат Госдумы Валерий Газзаев.
По словам бывшего тренера ЦСКА и сборной России, западные средства массовой информации не впервые занимаются подобными «вбросами», использовав в этом качестве даже отравление в Солсбери шпиона Сергея Скрипаля.
«Это для того, чтобы повлиять на общественное мнение», — уверен он.
Газзаев посоветовал не обращать внимание на «грязную пропаганду», «спокойно» готовиться к мундиалю и положиться на службу безопасности, которая работает «четко».
«В России нет слабонервных людей», — также отметил он.
Накануне британский таблоид Daily Star распространил заявление представителя местной группировки футбольных фанатов Smoggies Elite о ее намерении «задать жару» российским болельщикам. По его словам, 50-60-летние «мужики из Ньюкасла» устроят россиянам «мировую войну — третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую».