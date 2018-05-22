ЦБ представил новую банкноту

По ее словам, мундиаль — это «грандиозное» для страны событие, в связи с чем ЦБ и решил создать памятную банкноту, ему посвященную.

Изображение на лицевой стороне купюры, отметила она, символизирует преемственность поколений: на нем маленький мальчик наблюдает за отражающим удар легендарным советским голкипером Львом Яшиным

На обороте 100 рублей изображен футбольный мяч с очертаниями России, который символизирует планету. Также на оборотной стороне перечислены все города страны, которые примут матчи чемпионата мира.

Всего Банк России выпустил 20 миллионов подобных купюр, каждой из которых можно будет расплачиваться в магазинах, однако в ЦБ рассчитывают, что их будут коллекционировать.

Новые 100 рублей будут продаваться в банках: уже — в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре и Самаре, а в скором времени — во всех остальных регионах России.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.