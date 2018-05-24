Шатры в пустыне: как Катар готовится к ЧМ-2022 по футболу

О подготовке страны, омываемой водами Персидского залива, за четыре с половиной года до старта мундиаля — в репортаже ТАСС

Вслед за Россией — в 2022 году — чемпионат мира по футболу примет Катар. Турнир впервые в истории пройдет на Ближнем Востоке, причем зимой.

Первое, с чем сталкиваешься по прилете в Катар, — изнурительная жара. В столице, Дохе, жарко настолько, что большинство улиц до заката солнца безлюдны. Встретить местных жителей в дневное время практически невозможно. Температура летом может достигать 46 градусов в тени.

Руководствуясь тем, что высокая температура может нанести вред здоровью игроков, Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение перенести сроки проведения чемпионата мира. Турнир должен был пройти в июне-июле, но в итоге пройдет в ноябре-декабре, когда среднесуточная температура составляет 21–24 градуса.

Второе, что сразу бросается в глаза в Дохе, — стройка. При знакомстве со страной даже из окна автобуса видно, что буквально повсюду стоят краны, бетономешалки и прочая строительная техника. Общий объем затрат Катара на проведение чемпионата мира — 2022 уже превысил $200 млрд Почти все эти средства будут вложены в развитие инфраструктуры страны: строительство гостиниц, метро, системы железнодорожного транспорта, больницы и аэропорта. Затраты непосредственно на спортивные объекты уложатся примерно в $10 млрд

По словам представителей оргкомитета чемпионата мира, проект является лишь очередным этапом развития Катара. Для разработки инновационных планов модернизации страны были приглашены специалисты из 50 стран. Площадь Катара в четыре раза меньше, чем Московская область. Здесь проживает около 2,2 млн экспатов, из которых примерно 85% — граждане Пакистана, Индии и Филиппин. Практически все они трудоустроены в сфере обслуживания и строительства. Порядка 15 тыс. рабочих задействованы на стройках объектов ЧМ-2022.

Как рассказал корреспонденту ТАСС таксист-индус Амир Чоудари, в стране строго контролируют здоровье рабочих, а также сотрудников служб такси. "Моя зарплата составляет примерно 3,5 тыс. катарских риалов ($1 тыс. — прим. ТАСС), но иногда я получаю меньше из-за того, что меня не допускают до работы из-за усталости. В Катаре существует специальный комитет, который заботится о здоровье рабочих, и даже в случае легкого недомогания тебя могут не допустить на смену. Я считаю, что также делаю особый вклад в развитие страны и подготовку к чемпионату мира, потому что, когда туристы видят, что сервис находится на высоком уровне, они будут уверены, что во время футбольного праздника в Катаре все будет хорошо", — сказал Чоудари.

Катар готовится встречать гостей

Чемпионат мира 2022 года называют самым компактным в истории. Болельщики с легкостью смогут посещать по два матча, проходящих в один и тот же день в разных городах, избегая длительных переездов, ведь максимальное расстояние между стадионами составляет всего 56 км. На то, чтобы добраться от одной арены до другой, у болельщиков уйдет не более часа.

Транспортная инфраструктура Катара подвергнется глобальным изменениям. Уже в начале 2019 года откроются 48 станций метро, которые свяжут между собой сразу пять стадионов чемпионата мира. Также уже в следующем году будет запущена обновленная система движения общественного и водного транспорта. А самые обеспеченные болельщики получат возможность добираться до объектов ЧМ-2022 на вертолете.

Что касается алкоголя, сухой закон в Катаре и отсутствие возможности свободно купить спиртное (за исключением отелей, где алкоголь продается по завышенным ценам) не повлияют на интерес болельщиков к чемпионату мира. Оргкомитет создаст специальные территории, где фанаты смогут приобрести алкогольную продукцию.

Также у болельщиков не должно возникнуть проблем с поиском мест для размещения. "Всем, кто приедет в Катар на чемпионат мира, мы будем готовы предложить четыре варианта проживания, — рассказал официальный представитель оргкомитета Халид Аль-Нама в беседе с корреспондентом ТАСС. — Это будут гостиницы классом от двух до пяти звезд, круизные лайнеры, каждый из которых будет рассчитан примерно на 3 тыс. мест, и съемные квартиры. Национальной изюминкой станут шатровые городки в пустыне, где болельщики смогут не только сэкономить на проживании, но и проникнуться культурой Востока".

Чем удивит страна туристов

Катар готовится удивить футбольных болельщиков богатейшей культурной программой. Один из самых популярных туристических объектов Дохи — Этнографическая деревня, созданная в целях приобщения гостей к истории и культурному наследию страны. На территории располагаются многочисленные выставочные галереи, магазины, благоустроенный пляж, а также амфитеатр на 8,5 тыс. мест, где во время ЧМ-2022 планируется выступление мировых звезд.

Также невероятной популярностью среди туристов пользуются экскурсии в пустыню. Нередко путешественники берут джип в аренду и отправляются в дюны самостоятельно, однако местные жители настоятельно рекомендуют пользоваться услугами опытных проводников. Несмотря то что на первый взгляд подобная поездка кажется легкой забавой, она может оказаться опасной.

Экскурсовод Мустафа Аль-Тайман в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал, какие правила турист должен учитывать при поездке в пустыню. "Во-первых, ваш джип должен быть оборудован рацией. Перед въездом в туристическую зону вам необходимо зарегистрироваться на перевалочном пункте и оставить свои позывные, ведь мобильная связь в пустыне практически недоступна. Если у вас закончится бензин или произойдет поломка, вам оперативно смогут помочь. Идти за помощью пешком не следует — это опасно. Если же так получилось, что вы не можете связаться со службами спасения, единственным выходом будет слить немного бензина и поджечь колесо — на столб черного дыма к вам обязательно придет подмога", — рассказал экскурсовод.

Любителям чтения обязательно придется по вкусу посещение Национальной библиотеки Катара. Здание площадью 45 тыс. кв. м было построено известным голландским архитектором Ремом Колхасом . В беседе с корреспондентом ТАСС директор отдела традиций и наследия ислама библиотеки Стефано Л’Перт отметил, что всеми услугами библиотеки может пользоваться любой посетитель вне зависимости от гражданства.

"У нас есть индивидуальные и групповые учебные пространства, компьютерные лаборатории, центр письма и инновационные станции, а также 3D-принтеры и музыкальные инструменты, — отметил специалист. — Библиотека тратит около 6 млн евро в год на закупку книг. В том числе у нас представлены произведения знаменитых русских писателей Федора Достоевского, Михаила Булгакова, Александра Солженицына и других. Для того чтобы пользоваться сервисами библиотеки, вам необходимо зарегистрироваться и получить электронный читательский билет. Однако если вы не являетесь гражданином Катара, то не сможете взять книгу на дом".

Катар заимствует опыт России

Для сборных, попавших на чемпионат мира — 2022, будет построено 64 базы. "После проведения турнира по опыту России мы передадим эти базы школам, университетам и спортивным клубам. Мы уже изучили часть деятельности оргкомитета "Россия-2018" и собираемся сделать то же самое. Нам важно, чтобы после чемпионата мира базы не стояли впустую, а на них могли заниматься не только футболисты профессиональных клубов, но и простые дети", — сказала директор по связям с общественностью оргкомитета ЧМ-2022 Фатма Аль-Найми в беседе с корреспондентом ТАСС.

Кроме того, по ее словам, Катар разработал специальную программу по обмену опытом с оргкомитетом "Россия-2018" и Международной федерацией футбола. Программа начнет действовать уже в июне этого года. Руководство оргкомитета направит в Россию около 60 специалистов, которые заимствуют опыт коллег в плане организации и проведения мирового первенства.

На чемпионате мира — 2022 ожидается около 1,3 млн иностранных болельщиков, что в два раза превышает численность населения Дохи. По мнению оргкомитета турнира, безопасности жителей и гостей страны ничто не угрожает. "У нас нет никаких опасений по поводу безопасности в дни проведения турнира, — подчеркнул официальный представитель оргкомитета Халид Аль-Нама. — Специальная группа людей в составе делегации, которая поедет в Россию на чемпионат мира — 2018, изучит меры безопасности, которые в дальнейшем сможем использовать и мы".

Число стадионов могут сократить

Изначально в проекте Катара было заявлено 12 стадионов. Однако оргкомитет планирует провести мировое футбольное первенство на восьми аренах. Окончательно этот вопрос будет решен после завершения чемпионата мира в России.

"После ЧМ-2018 мы планируем определиться с итоговым количеством стадионов, — подчеркнула Аль-Найми. — В данный момент у нас в плане до сих пор числятся 12 стадионов, но мы ведем активный диалог с Международной федерацией футбола, чтобы сократить их количество до восьми, так как считаем это оптимальным", — сказала Аль-Найми.

На сегодняшний день в эксплуатацию введен только один стадион — "Халифа". Арена была построена в 1976 году и имеет огромное значение для жителей Катара. После модернизации стадион вмещает 40 тыс. зрителей. По окончании турнира конструкция арены останется без изменений. На базе объекта будут проводиться крупные спортивные мероприятия, матчи чемпионата страны, а также матчи национальной сборной.

Дизайн всех новых стадионов, которые будут построены к старту чемпионата мира, должен напомнить о национальных традициях и истории Катара. Например, стадион "Аль-Тумама" будет выполнен в форме традиционной кружевной арабской тюбетейки, которая называется гахфия. Представитель оргкомитета Аль-Нама признался журналистам, что это его любимый проект. "Стадион "Аль-Тумама" напоминает мне об истории моей страны и дает лишний повод ею гордиться", — отметил он.

Стадион-парус

Еще одним интереснейшим объектом чемпионата мира — 2022 станет арена "Аль-Вакра", расположенная в одноименном городе на побережье Персидского залива. В этом регионе проживает большое количество рыбаков и мореплавателей. Проект стадиона также разрабатывала дизайнер Заха Хадид. По ее задумке, крыша будет выполнена в форме паруса традиционной арабской лодки доу.

Генеральный директор строящегося стадиона "Аль-Вакра" Тани Аль-Зара в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал о нескольких уникальных особенностях арены. "Главным нововведением арены "Аль-Вакра" станет система охлаждения воздуха. Даже при отсутствии крыши средняя температура во время проведения матча в любое время года составит 22 градуса, что позволит футболистам избежать перегревания. Для болельщиков помимо систем кондиционирования подготовлена дополнительная система охлаждения кресел, благодаря чему просмотр футбола и поддержка любимой сборной превратятся в одно удовольствие", — сказал Аль-Зара.

"Кроме того, стадион будет оборудован экранами высокой четкости с разрешением 4К, а если на момент ввода арены в эксплуатацию будет создана более новая система, то мы готовы ее оперативно заменить. Для сотрудников средств массовой информации мы подготовим планшеты, которые будут располагаться как в пресс-центре, так и на медиатрибуне. На портативных компьютерах будет отображаться вся информация по матчу. Система интерактивного ТВ позволит отмотать игровой момент в режиме реального времени. Приятным дополнением станет возможность автоматического очищения чаши стадиона за счет разрабатывающейся технологии, которую пока мы держим в секрете", — добавил Аль-Зара

Согласно плану, стадион будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. "На стройке задействовано около 4 тыс. человек. Строительство идет по графику и практически не прекращается ни на минуту. Думаю, что в 2019 году мы сдадим арену в эксплуатацию. До чемпионата мира на нем будут проводиться различные тестовые матчи, а также спортивные мероприятия", — отметил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.