Иньеста порадовал японских болельщиков

Испанец вышел на поле под овации трибун. После того, как Иньеста выполнил различные трюки с мячом, он отправил его на одну из трибун, чем вызвал восторг японской публики.

Иньеста перешел в "Виссел Кобе" на правах свободного агента.

34-летний паолузащитник, который по окончании сезона объявил об уходе из "Барселоны", находился в системе каталонского клуба с 1996 года. В минувшем сезоне он провел 44 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Жерар Деулофеу уйдет из "Барселоны".