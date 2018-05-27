Иньеста порадовал японских болельщиков 

Японский клуб "Виссел Кобе" провел официальную презентацию Андреса Иньесты, сообщает "Советский спорт".
Испанец вышел на поле под овации трибун. После того, как Иньеста выполнил различные трюки с мячом, он отправил его на одну из трибун, чем вызвал восторг японской публики.
Иньеста перешел в "Виссел Кобе" на правах свободного агента.
34-летний паолузащитник, который по окончании сезона объявил об уходе из "Барселоны", находился в системе каталонского клуба с 1996 года. В минувшем сезоне он провел 44 матча, в которых забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Жерар Деулофеу уйдет из "Барселоны".