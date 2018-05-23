«Барселона» продлит контракт со своим защитником

"Барселона" согласовала новый контракт с защитником команды Самюэлем Умтити, сообщает "Советский спорт"

Каталонский клуб ведет переговоры с французом еще с начала прошлого сезона. Отмечается, что стороны долгое время не могли прийти к соглашению, однако сейчас в переговорах наступил прогресс. Ожидается, что 24-летний защитник, интерес к которому проявляет "Манчестер Юнайтед" , подпишет новый контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до 2023 года. Также будет увеличена сумма отступных за его трансфер.

Умтити выступает за "Барселону" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел за команду 40 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что португальский полузащитник покинет "Барселону".