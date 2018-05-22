Ещё
В Палестине призвали бойкотировать матч с Израилем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Палестинский футболист призвал сборную Аргентины бойкотировать матч с Израилем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Палестинский футболист Мухаммед Халил обратился к сборной Аргентины с просьбой бойкотировать контрольный матч с командой Израиля. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Я призываю аргентинскую команду проявить солидарность с нами и бойкотировать запланированную игру с Израилем, который оккупирует нашу землю", — приводит слова Халила The National.
Во время протестов в Секторе Газа было убито 102 палестинца и ранено около сотни протестующих, в том числе и Халил. Отмечается, что из-за ранения футболист вынужден был завершить карьеру.
"Нет ничего дружелюбного в том, что Израиль убивает мирных демонстрантов в Газе", — добавил он.
Ранее главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли огласил список игроков, которые будут защищать цвета национальной команды на чемпионате мира в России.
Газета.Ru: последние новости
Банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу 35 украинских футбольных клубов подозреваются в организации договорных матчей Неймар останется в "ПСЖ"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие103
ЦБ представил новую банкноту150
Не пустим в Россию британских дебоширов
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
35 украинских клубов заподозрили в сговоре
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
00:57
Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение