В Палестине призвали бойкотировать матч с Израилем

Палестинский футболист призвал сборную Аргентины бойкотировать матч с Израилем

Палестинский футболист Мухаммед Халил обратился к сборной Аргентины с просьбой бойкотировать контрольный матч с командой Израиля. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Я призываю аргентинскую команду проявить солидарность с нами и бойкотировать запланированную игру с Израилем, который оккупирует нашу землю", — приводит слова Халила The National.

Во время протестов в Секторе Газа было убито 102 палестинца и ранено около сотни протестующих, в том числе и Халил. Отмечается, что из-за ранения футболист вынужден был завершить карьеру.

"Нет ничего дружелюбного в том, что Израиль убивает мирных демонстрантов в Газе", — добавил он.