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ФИФА решила судьбу российских футболистов
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ФИФА решила судьбу российских футболистов 

Рамблер 1 час назад
Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла расследование против футболистов из расширенного состава сборной России, которых независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена заподозрила в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.
WADA заподозрила 34 российских футболистов в употреблении допинга. В этом списке, по данным СМИ, были игроки, выступавшие за сборную России на мировом первенстве 2014 года.
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В ФИФА перепроверили допинг-образцы из Московской антидопинговой лаборатории и не нашли аномальных отклонений или подмены проб.
«ФИФА может подтвердить, что закрыла расследование в отношении российских игроков, его итог — отсутствие убедительных доказательств по этому обвинению», — говорится в заявлении организации.
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