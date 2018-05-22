ФИФА решила судьбу российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) закрыла расследование против футболистов из расширенного состава сборной России, которых независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена заподозрила в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

WADA заподозрила 34 российских футболистов в употреблении допинга. В этом списке, по данным СМИ, были игроки, выступавшие за сборную России на мировом первенстве 2014 года.

В ФИФА перепроверили допинг-образцы из Московской антидопинговой лаборатории и не нашли аномальных отклонений или подмены проб.