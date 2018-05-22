Назван самый популярный спортсмен мира 

Самым популярным спортсменом в мире стал капитан сборной Португалии и бомбардир мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Такие данные приводит «Свободная пресса», основываясь на количестве подписчиков в социальных сетях, количестве запросов в поисковых системах, а также доходы спортсменов. При этом Роналду лидирует третий год подряд.
Вторым в списке популярных спортсменов стал баскетболист Леброн Джеймс, третьим стал извечный футбольный соперник Роналду — аргентинский футболист Лионель Месси. Четвертый в рейтинге -футболист ПСЖ Неймар, пятый— теннисист Роджер Федерер.
Единственной представительницей России стал теннисистка Мария Шарапова, которая заняла 21-ю позицию.