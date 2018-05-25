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Россиян не допустят к допинг-пробам на ЧМ-2018
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Россиян не допустят к допинг-пробам на ЧМ-2018 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) запретит россиянам находиться в помещениях стадионов, где будет проходить допинг-контроль во время чемпионата мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
По информации The Times, в организации опасаются возможных манипуляций с допинг-пробами футболистов.
"Мое основное условие ведения антидопинговой политики в России состоит в том, что все от начала и до конца должно выполняться усилиями ФИФА без российского вмешательства", — сказал глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хуг.
Отмечается, что игроков на тестирование будут сопровождать назначенные организацией стюарды, а в комнате будут находиться два врача ФИФА.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее исполняющего обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал решение ФИФА закрыть дело о нарушениях антидопинговых правил в отношении российских футболистов из расширенного состава на чемпионат мира 2018 года.
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