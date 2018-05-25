Россиян не допустят к допинг-пробам на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) запретит россиянам находиться в помещениях стадионов, где будет проходить допинг-контроль во время чемпионата мира 2018 года, сообщает "Советский спорт"

По информации The Times, в организации опасаются возможных манипуляций с допинг-пробами футболистов.

"Мое основное условие ведения антидопинговой политики в России состоит в том, что все от начала и до конца должно выполняться усилиями ФИФА без российского вмешательства", — сказал глава медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хуг.

Отмечается, что игроков на тестирование будут сопровождать назначенные организацией стюарды, а в комнате будут находиться два врача ФИФА.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.