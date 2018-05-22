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Назван самый популярный спортсмен в мире
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Назван самый популярный спортсмен в мире 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду третий год подряд возглавил список самых популярных спортсменов мира по версии ESPN, опередив американского баскетболиста Леброна Джеймса и аргентинского футболиста Лионеля Месси, сообщается на сайте американского телеканала.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду возглавил рейтинг благодаря большому количеству подписчиков в социальных сетях, а также рекламным контрактам и поисковым запросам. Джеймс сохранил второе место в списке, а Месси снова стал третьим.
Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 21-м месте, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом.
Топ-10 популярных спортсменов выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду ("Реал Мадрид", футбол);
2. Леброн Джеймс ("Кливленд Кавальерс", баскетбол);
3. Лионель Месси ("Барселона", футбол);
4. Неймар ("Пари Сен-Жермен", футбол);
5. Роджер Федерер (теннис);
6. Тайгер Вудс (гольф);
7. Кевин Дюрэнт ("Голден Стэйт Уорриорз", баскетбол);
8. Рафаэль Надаль (теннис);
9. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз", баскетбол);
10. Фил Микельсон (гольф).
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