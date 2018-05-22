Назван самый популярный спортсмен в мире

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Роналду возглавил рейтинг благодаря большому количеству подписчиков в социальных сетях, а также рекламным контрактам и поисковым запросам. Джеймс сохранил второе место в списке, а Месси снова стал третьим.

Российская теннисистка Мария Шарапова расположилась на 21-м месте, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

Топ-10 популярных спортсменов выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду ("Реал Мадрид", футбол);

2. Леброн Джеймс ("Кливленд Кавальерс", баскетбол);

3. Лионель Месси ("Барселона", футбол);

4. Неймар ("Пари Сен-Жермен", футбол);

6. Тайгер Вудс (гольф);

9. Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз", баскетбол);