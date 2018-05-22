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«Валенсия» продлил контракт с Гайей
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«Валенсия» продлил контракт с защитником Гайей 

Р-Спорт 37 минут назад
Фото: Reuters
Футбольный клуб "Валенсия" заключил новое соглашение с левым защитником Хосе Луисом Гайей сроком до 30 июня 2023 года, сообщается на официальном сайте испанской команды.
В новом контракте прописана сумма отступных за 22-летнего игрока в размере 100 миллионов евро.
Гайя является воспитанником "Валенсии", за основную команду дебютировал в октябре 2012 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании он сыграл в 34 матчах. "Валенсия", заняв 4-е место в Примере, заработала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
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