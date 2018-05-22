«Валенсия» продлил контракт с Гайей

«Валенсия» продлил контракт с защитником Гайей

Футбольный клуб "Валенсия" заключил новое соглашение с левым защитником Хосе Луисом Гайей сроком до 30 июня 2023 года, сообщается на официальном сайте испанской команды.

В новом контракте прописана сумма отступных за 22-летнего игрока в размере 100 миллионов евро.

Гайя является воспитанником "Валенсии", за основную команду дебютировал в октябре 2012 года. В прошедшем сезоне чемпионата Испании он сыграл в 34 матчах. "Валенсия", заняв 4-е место в Примере, заработала путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.