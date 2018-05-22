Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу иностранные болельщики получили рекомендации о том, как вести себя в России.

Так, правительство Великобритании посоветовало гражданам страны не вступать в политические споры с русскими и с уважением относиться к памятникам Великой отечественной войны, пишет « Московский комсомолец ».

Власти США рекомендовали американцам остерегаться уличных знакомств, не менять все деньги сразу, не делать тату и пирсинг и не демонстрировать нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Австралийцев предупредили о нацистах, которые могут напасть на людей с азиатскими и африканскими корнями.

В руководстве аргентинским футболистам, журналистам и техническому персоналу оказался пункт, содержащий рекомендации по знакомству с российскими женщинами. В нем, в частности, присутствовали советы, как затащить девушку в постель. После неоднозначной реакции на руководство Аргентинская футбольная ассоциация вернула тираж, чтобы удалить этот пункт.

Рекомендации туристам публикуют и СМИ. Так, газета The Sun посоветовали футбольным фанатам закусывать водку с солеными огурцами и не мешать ее с пивом, а от похмелья спасаться борщом. Также газета рекомендует не соревноваться с русскими в выпивке: «Они вас перепьют! Даже не пытайтесь».

В египетских СМИ появились советы о том, как не попасться на удочку коварным русским женщинам. Они предупредили, что русские женщины очень падки на деньги, а кроме того, сообщили, что россиянки сплошь или слишком тощие, или очень жирные.

На одном из бразильских сайтов болельщикам советуют не критиковать российского президента, не смеяться без причины, носить чистую обувь и не облизывать нож.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.