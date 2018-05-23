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Чемпион России захотел футболиста «Барселоны»
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Чемпион России захотел футболиста «Барселоны» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Albert Gea / Reuters
Московский «Локомотив» рассчитывает усилиться крайним защитником каталонской «Барселоны» Алешем Видалем. Об этом сообщает Estadio Deportivo.
По информации испанского издания, Видалю уже сообщили в клубе, что не рассчитывают на его услуги в сезоне-2018/2019. Футболист рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них клубы чемпионата Испании — «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия». Отмечается, что наибольший интерес к кандидатуре 28-летнего игрока обороны проявляет московский «Локомотив». Однако, сам Видаль не горит желанием выступать в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
Футболист подписал контракт с каталонцами в июне 2015 года. С тех пор Видаль провел в составе Барселоны 30 матчей и забил три мяча. Также в активе футболиста один матч в составе сборной Испании и три игры за национальную команду Каталонии.
Под руководством Юрия Семина московский «Локомотив» занял первое место в РФПЛ по итогам сезона-2017/2018. Московский клуб выиграл чемпионский титул впервые за 14 лет.
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