«Наполи» может подписать скандального форварда 

Скандальный итальянский нападающий "Ниццы" Марио Балотелли в ближайшее время может стать игроком "Наполи", сообщает "Советский спорт".
Как информирует Football Italia, поводом для разговоров о переходе 27-летнего форварда стало то, что официальный аккаунт итальянского клуба подписался на Балотелли в инстаграме.
Контракт нападающего с "Ниццей" заканчивается в июне текущего года, так что уже летом он может стать свободным агентом, если не продлит свое соглашение.
В минувшем сезоне-2017/18 итальянец провел 38 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал одну голевую передачу.
Ранее Карло Анчелотти был назначен главным тренером "Наполи".