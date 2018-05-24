«Наполи» может подписать скандального форварда

Как информирует Football Italia, поводом для разговоров о переходе 27-летнего форварда стало то, что официальный аккаунт итальянского клуба подписался на Балотелли в инстаграме.

Контракт нападающего с "Ниццей" заканчивается в июне текущего года, так что уже летом он может стать свободным агентом, если не продлит свое соглашение.

В минувшем сезоне-2017/18 итальянец провел 38 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал одну голевую передачу.