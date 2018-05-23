Звезды футбола, которые не приедут в Россию

Life рассказал об 11 футболистах со звездным статусом, которые не попали в заявки своих сборных на чемпионат мира 2018 года.

Не будет в составе английской команды и полузащитника лондонского «Арсенала» Джека Уилшира . Футболист оказался «разочарован» решением, но смирился с ним и пожелал успеха соотечественникам.

Автор победного гола за сборную Германии в финале чемпионата мира-2014 Марио Гетце не поможет команде четыре года спустя. Полузащитник, по его словам, «загрустил» из-за непопадания на мундиаль, но пообещал сделать все возможное ради возвращения в команду в будущем.

Еще более сильную грусть из-за невозможности посетить Россию испытал форвард мюнхенской «Баварии» немец Сандро Вагнер . По его признанию, он заплакал, узнав о решении тренерского штаба.

Нападающий Мауро Икарди из миланского «Интера» также приедет в Россию. У штаба сборной Аргентины был большой выбор форвардов, почему тренеры и решили обойтись без его услуг.

Не сыграет на российских полях и легенда сборной Швеции Златан Ибрагимович. Однако на этот раз дело не в выборе тренеров, а в решении самого нападающего, который завершил международную карьеру.

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал решение не вызвать в команду опорника Раджу Наингголана «тактическим» и объяснил, что не может предоставить игроку итальянской «Ромы» то место, которое тот заслуживает.

Много вопросов к тренеру Станиславу Черчесову вызвало неприглашение на чемпионат мира проведшего хороший сезон в российской премьер-премьер лиге и ставшего ее чемпионом Игоря Денисова . Сам полузащитник объяснил решение наставника давним личным конфликтом.

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема до сих пор не был «прощен» за съемки в интимном видео и также не сыграет на мундиале 2018 года.

Наконец, сразу без двух футболистов лондонского «Челси» обойдется сборная Испании. В заявку команды не попали форвард Альваро Мората и полузащитник Сеск Фабрегас. Первый провел не слишком удачный сезон, а второй просто проиграл конкуренцию более звездным соотвечественникам.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.