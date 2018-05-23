Дзагоев не страшится Салаха

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев поделился ожиданиями перед грядущим чемпионатом мира — 2018, передает ТАСС

"Наверное, главными соперниками в группе будут Уругвай и Египет. С ними и будем биться. Не знаю, чего ожидать от Саудовской Аравии, но ближе к игре нам тренерский штаб объяснит, что да как", — сказал он.

Также Дзагоев отметил, что россияне не будут бояться нападающего египтян Мохаммеда Салаха

"Страшен — это восприятие в 18 лет, сейчас уже никто не страшен. Просто все мы, да и весь мир знает, насколько он опасен. Многие не справляются с Салахом. Надеюсь, мы будем из числа тех, кто справится", — подчеркнул полузащитник.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России сыграет в группе A с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что футболист "ПСЖ" отказался от вызова в сборную Франции.