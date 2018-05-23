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Уткин назвал результаты «Зенита» позорными
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Уткин назвал результаты «Зенита» позорными 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Известный спортивный комментатор и ведущий Василий Уткин резко высказался о выступлениях петербургского "Зенита" в последние годы, передает "Советский спорт".
"Это позор, когда клуб типа "Зенита", который может себе позволить совершенно спокойно потратить на усиление больше чем все остальные клубы чемпионата вместе взятые, не играет три года подряд в Лиге чемпионов. Это действительно позорно. И это констатация факта", — заявил он в эфире "Спорт ФМ".
В минувшем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) клуб с берегов Невы занял пятое место в турнирной таблице. Главный тренер Роберто Манчини покинул команду.
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит".
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