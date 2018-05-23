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Дзагоев оценил итоги сезона для ЦСКА
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Дзагоев оценил итоги сезона для ЦСКА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев считает успешными выступления армейского клуба в минувшем сезоне, передает ТАСС.
"Сезон успешный. Рассчитывать на первое место, наверное, нам не очень-то приходилось. Мы неровно прошли сезон и то, что заняли второе место, — для ЦСКА удачный исход, это прямая путевка в Лигу чемпионов.
Учитывая наши кадровые потери и вообще небольшую обойму футболистов в команде, это был хороший сезон для нас", — отметил Дзагоев.
В прошедшем сезоне 27-летний Дзагоев провел за красно-синих 36 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Артем Дзюба и Алан Дзагоев вернулись в общую группу сборной России по футболу.
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