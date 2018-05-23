Дзагоев оценил итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев считает успешными выступления армейского клуба в минувшем сезоне, передает ТАСС.

"Сезон успешный. Рассчитывать на первое место, наверное, нам не очень-то приходилось. Мы неровно прошли сезон и то, что заняли второе место, — для ЦСКА удачный исход, это прямая путевка в Лигу чемпионов.

Учитывая наши кадровые потери и вообще небольшую обойму футболистов в команде, это был хороший сезон для нас", — отметил Дзагоев.

В прошедшем сезоне 27-летний Дзагоев провел за красно-синих 36 матчей, в которых забил семь мячей и сделал восемь голевых передач.