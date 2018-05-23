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Кубок ЧМ по футболу привезли в Ростов-на-Дону
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Кубок ЧМ по футболу привезли в Ростов-на-Дону 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ростов-на-Дону привезли Кубок чемпионата мира по футболу. Оригинальный, единственный в своем роде трофей сегодня видит узкий круг людей — первые лица города, приглашенные гости и пресса. Кубок торжественно презентуют на стадионе «Ростов-Арена», где пройдут четыре игры группового этапа и матч 1/8 финала.
Главная футбольная награда сделана из чистого золота, весит больше 6-ти килограммов и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный Кубок существует с 1974 года.
Прикасаться к трофею могут только победители турнира и главы государств. А вот сделать фото можно всем. Одни из первых в очереди — дети из домов-интернатов и участники чемпионата «Кожаный мяч». Именно они будут подавать футбольный мяч на матче первенства.
После официального мероприятия, Кубок смогут увидеть все желающие. Его разместят на главной площади города — Соборной, в специальном шатре. В столице Дона главная футбольная награда пробудет 2 дня — 24 и 25 мая, после чего отправится в Санкт-Петербург и Москву.
Ростов-на-Дону уже 7 город, куда доставили Кубок в рамках масштабного тура по стране. Это финишная прямая подготовки к главному футбольному событию планеты.
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