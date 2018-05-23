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В Ростове-на-Дону нарисовали счастливых горожан к ЧМ-2018
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В Ростове-на-Дону нарисовали счастливых горожан к ЧМ-2018 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница Ростов Главный во «ВКонтакте»
В Ростове-на-Дону на фасаде одного из зданий появились баннер «Welcome! FIFA World Cup. Russia 2018» и нарисованные на окнах силуэты. Фотографии размещены в сообществе «ВКонтакте» «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону».
«Ростов готовится к ЧМ-2018! В окнах дома на Шолохова 127 нарисовали счастливых ростовчан», — гласит подпись к фотографиям.
Публикация вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Попытку подобным образом украсить улицу города-участника чемпионата мира сравнили с «потемкинскими деревнями».
«А потом счастливых ростовчан будут смывать уже реальные угрюмые ростовчане», — написала Инна Голик.
«Да нет это Потемкинская деревня, а радость надо изобразить заправочную колонку с ценой по 46 рубликов и трубу качающую эти рублики за бугор», — написал Ivan Kuryukov.
«Так, а что здесь такого? Отличное украшение!», — поделился мнением Юра Бурун.
Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут матчи группового этапа: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня).
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