Марадона пообещал не запираться в кабинете

"Для меня это новый опыт и своего рода вызов, который я принимаю. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал играть в футбол, и которому приходилось преодолевать расстояние в пять километров от дома до спортивной школы, чтобы упорно тренироваться и идти к своей мечте.

С нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в новой должности. Не собираюсь запираться в кабинете. Буду работать вместе с командой на стадионе. Буду давать "Динамо" все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным", — заявил аргентинский функционер в эфире канала "Беларусь 1".

Ранее сообщалось, что в Белоруссии рассказали о причинах сотрудничества Марадоны и "Динамо".