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Марадона пообещал не запираться в кабинете
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Марадона пообещал не запираться в кабинете 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Reuters
Новоиспеченный председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона поделился своими эмоциями и ожиданиями от работы в Белоруссии, передает "Советский спорт".
"Для меня это новый опыт и своего рода вызов, который я принимаю. Я прошел путь от маленького мальчика, который мечтал играть в футбол, и которому приходилось преодолевать расстояние в пять километров от дома до спортивной школы, чтобы упорно тренироваться и идти к своей мечте.
С нетерпением жду, когда смогу приступить к своим обязанностям в новой должности. Не собираюсь запираться в кабинете. Буду работать вместе с командой на стадионе. Буду давать "Динамо" все лучшее, чтобы клуб был более конкурентоспособным", — заявил аргентинский функционер в эфире канала "Беларусь 1".
Ранее сообщалось, что в Белоруссии рассказали о причинах сотрудничества Марадоны и "Динамо".
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