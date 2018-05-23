Футбольный талант умер, помочившись в канал

Молодой и талантливый британский футболист умер в результате несчастного случая, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе 21-летний Дэниэл Сиррелл вместе с пятью друзьями приехал на каникулы в Амстердам, а в ночь на воскресенье, по словам очевидцев, подошел к одному из прославленных каналов столицы Нидерландов с намерением помочиться, однако потерял равновесие и упал в воду.

Один из свидетелей произошедшего бросился на помощь, однако не сумел вытащить молодого человека на сушу. В это время другие очевидцы вызвали скорую.

Прибывшие медики извлекли уже бездыханное тело Сиррелла из воды и даже смогли реанимировать его, однако уже в больнице он все-таки скончался.

По данным таблоида, Дэниэл Сиррелл был родом из маленького города Питерли, что в северном графстве Дарем. Daily Mail описывает его как многообещающего футболиста клуба «Хартон и Уэстоу».