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Футбольный талант умер, помочившись в канал
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Футбольный талант умер, помочившись в канал 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Facebook
Молодой и талантливый британский футболист умер в результате несчастного случая, сообщает Daily Mail.
На прошлой неделе 21-летний Дэниэл Сиррелл вместе с пятью друзьями приехал на каникулы в Амстердам, а в ночь на воскресенье, по словам очевидцев, подошел к одному из прославленных каналов столицы Нидерландов с намерением помочиться, однако потерял равновесие и упал в воду.
Один из свидетелей произошедшего бросился на помощь, однако не сумел вытащить молодого человека на сушу. В это время другие очевидцы вызвали скорую.
Прибывшие медики извлекли уже бездыханное тело Сиррелла из воды и даже смогли реанимировать его, однако уже в больнице он все-таки скончался.
По данным таблоида, Дэниэл Сиррелл был родом из маленького города Питерли, что в северном графстве Дарем. Daily Mail описывает его как многообещающего футболиста клуба «Хартон и Уэстоу».
«Ты изменил мою жизнь так сильно, что и сам бы в это не поверил. Это не утонет никогда, а я никогда не перестану тебя любить», — написала девушка Сиррелла на своей странице в Facebook.
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