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Божович назвал самого талантливого футболиста России
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Божович назвал самого талантливого футболиста России 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Известный черногорский тренер Миодраг Божович назвал самого талантливого футболиста России.
"При всем моем уважении к братьям Миранчукам, для меня Александр Головин — самый талантливый футболист России за последние годы. Чемпионат Мира станет хорошей возможностью продемонстрировать свой огромный потенциал. Есть еще несколько молодых игроков, которые могут показать себя, — Зобнин, Кутепов и Кузяев. Разумеется, им также поможет опыт Жиркова, Самедова или Глушакова. В таких важных турнирах необходима помощь опытных игроков", — цитирует 49-летнего специалиста Sportifico.rs.
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