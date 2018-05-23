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Игрок «Реала» заявил о желании быть мадридцем до смерти
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Игрок «Реала» заявил о желании быть мадридцем до смерти 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро признался, что никогда не сможет перейти в "Барселону", сообщает "Советский спорт".
"Я не могу перейти в "Барсу", у меня нет их ДНК, как говорит Хави. Так что я буду мадридцем до смерти", — приводит слова игрока испанское издание Marca.
26-летний бразилец выступает за "сливочных" с 2013 года, куда перешел из "Сан-Паулу". В составе мадридского клуба он трижды становился победителем Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Каземиро провел 47 матчей, в которых забил семь мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что капитан "Реала" хочет затмить успехи "Барселоны".
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