Миранчук объяснил отказ от перехода в европейский клуб

Чемпион России по футболу нашел плюс отечественной команды перед европейскими

«Меня сильно сдерживает тот факт, что "Локомотив" будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года, и, сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Для меня это абсолютный космос», — заявил Миранчук.

Футболист порадовался выступлению в европейском турнире.

«О том, что когда выходишь на поле в турнире такого уровня, когда слушаешь, как играет гимн, даже мурашки по коже бегут. Я как бы знаю об этом, но никогда в жизни такого не испытывал. Очень хочется», — добавил он.

По итогам прошедшего сезона Российской футбольной премьер-лиге «Локомотив» занял первое место и напрямую вышел в групповой турнир Лиги чемпионов. Чемпионство стало для железнодорожников первым с 2004 года.