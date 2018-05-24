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ФИФА обвинили в попытке «продать душу футбола»
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ФИФА обвинили в попытке «продать душу футбола» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин раскритиковал инициативы главы Международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино по изменению формата клубного чемпионата мира и созданию нового турнира сборных — лиги Наций. Об этом сообщает портал Inside The Games.
По мнению словенца, данные изменения «очень циничны» и обвинил руководство мирового футбола в «бескомпромиссном меркантилизме».
«Я отказываюсь принимать то, что отдельные люди, ослепленные стремлением к заработку, собираются продать душу футбольных соревнований мутным частным фондам», — заявил Чеферин.
Как отмечает Inside The Games, неназванный консорциум предложил ФИФА инвестиции в лигу Наций. Инфантино отказался назвать инвесторов, сославшись на соглашение о неразглашении.
Футбольная лига Наций стартует в сентябре 2018 года. В турнире примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги в соответствии с рейтингом УЕФА. По итогам жеребьевки, состоявшейся в январе 2018 года, сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Швеции и Турции.
В рамках клубного чемпионата мира ежегодно встречаются лучшие команды из шести футбольных конфедераций. Текущим обладателем титула клубного чемпиона мира является мадридский «Реал», выигрывавший европейскую Лигу чемпионов в сезоне-2016/2017.
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