ФИФА обвинили в попытке «продать душу футбола»

По мнению словенца, данные изменения «очень циничны» и обвинил руководство мирового футбола в «бескомпромиссном меркантилизме».

«Я отказываюсь принимать то, что отдельные люди, ослепленные стремлением к заработку, собираются продать душу футбольных соревнований мутным частным фондам», — заявил Чеферин.

Как отмечает Inside The Games, неназванный консорциум предложил ФИФА инвестиции в лигу Наций. Инфантино отказался назвать инвесторов, сославшись на соглашение о неразглашении.

Футбольная лига Наций стартует в сентябре 2018 года. В турнире примут участие 55 европейских сборных, разделенных на четыре лиги в соответствии с рейтингом УЕФА. По итогам жеребьевки, состоявшейся в январе 2018 года, сборная России попала в группу B, где сыграет с командами Швеции и Турции.