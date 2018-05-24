Сарри согласен на переговоры с «Зенитом»

По информации Sportitalia, тренер в течение нескольких дней прилетит в Санкт-Петербург на встречу с руководством клуба с берегов Невы.

Также отмечается, что приоритетным вариантом для 59-летнего наставника по-прежнему является лондонский "Челси", однако переговоры с "аристократами" осложняются тем, что нынешний тренер команды Антонио Конте не хочет покидать свой пост.

Сарри накануне был уволен с поста главного тренера "Наполи". Неаполитанский клуб возглавил Карло Анчелотти