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Сарри согласен на переговоры с «Зенитом»
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Сарри согласен на переговоры с «Зенитом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Итальянский специалист Маурицио Сарри в ближайшие дни проведет переговоры с российским "Зенитом", сообщает "Советский спорт".
По информации Sportitalia, тренер в течение нескольких дней прилетит в Санкт-Петербург на встречу с руководством клуба с берегов Невы.
Также отмечается, что приоритетным вариантом для 59-летнего наставника по-прежнему является лондонский "Челси", однако переговоры с "аристократами" осложняются тем, что нынешний тренер команды Антонио Конте не хочет покидать свой пост.
Сарри накануне был уволен с поста главного тренера "Наполи". Неаполитанский клуб возглавил Карло Анчелотти.
Ранее Андрей Лунев назвал ерундой ситуацию с назначением нового главного тренера "Зенита".
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