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Роналду намекнул на уход из «Реала»
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Роналду намекнул на уход из «Реала» 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: www.gazeta.ru
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду после победы в финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1) прокомментировал свое будущее, передает "Советский спорт".
"О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам", — цитирует португальца Marca.
В финале Лиге чемпионов "сливочные" победили "Ливерпуль" со счетом 3:1. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этой встречи.
33-летний португалец выступает за мадридцев с 2009 года. В составе королевского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
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