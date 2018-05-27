Роналду намекнул на уход из «Реала»

"О будущем будем говорить позднее. Мне было очень приятно играть за "Реал", а ответ я дам в ближайшие дни. Я наслаждался этим моментом с партнерами. Важно, что мы вместе сотворили историю. Спасибо всем болельщикам", — цитирует португальца Marca.

В финале Лиге чемпионов "сливочные" победили "Ливерпуль" со счетом 3:1. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию этой встречи.

33-летний португалец выступает за мадридцев с 2009 года. В составе королевского клуба он четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Роналду в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.